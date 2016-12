Ballerina uccisa, fermati quattro uomini

foto Ansa Correlati Il ritrovamento del cadavere 13:04 - Quattro uomini sono stati sottoposti a fermo dai carabinieri per l'omicidio della ballerina romena, Andrea Christina Marin, 24 anni, trovata morta il 27 gennaio con il cranio fracassato sulla spiaggia di Porto Potenza Picena, in provincia di Macerata. Si tratta di un italiano di 57 anni, compagno della vittima, e di altre tre persone. - Quattro uomini sono stati sottoposti a fermo dai carabinieri per l'omicidio della ballerina romena, Andrea Christina Marin, 24 anni, trovata morta il 27 gennaio con il cranio fracassato sulla spiaggia di Porto Potenza Picena, in provincia di Macerata. Si tratta di un italiano di 57 anni, compagno della vittima, e di altre tre persone.

Gli altri fermati sono il figlio del cinquantasettenne, che ha 26 anni, e due loro amici, un ventiseienne e un giovane di 24 anni, figli di genitori di origine polacca e romena, ma in possesso della cittadinanza italiana.



I quattro sono indagati per concorso in omicidio volontario. A decidere di uccidere la ragazza sarebbe stato il suo compagno, per motivi passionali: il figlio e gli altri due complici lo avrebbero aiutato. I sospetti dei carabinieri, coordinati dal pm di Macerata, Stefania Ciccioli, si sono subito concentrati sui fermati, sottoposti a interrogatorio già ieri mattina. Ora stanno per essere portati tutti nella caserma del Comando provinciale dei carabinieri della città marchigiana.



Pm: "Omicidio efferato"

La modalità dell'aggressione è stata quella di una spedizione punitiva, condotta con estrema violenza. I quattro uomini, Santo Carelli, 57 anni, compagno della vittima, il figlio Valentino, e due loro amici, tutti residenti a Porto Potenza Picena, avrebbero atteso Andreea Christina Marin al rientro a casa dal night 'Play' di Porto Recanati, in cui la giovane lavorava. Si sono nascosti nell'atrio della palazzina di Lido Bello, dove la ragazza abitava, dopo aver mandato in frantumi i lampadari a neon, per non essere visti.



Appena la donna è uscita dall'ascensore, le hanno infilato un sacchetto di plastica in testa, per stordirla, e poi l'hanno aggredita con uno o più bastoni, fracassandole il cranio (un bastone è stato ritrovato e posto sotto sequestro). Sarà l'autopsia, disposta dal magistrato, a stabilire se la ragazza è morta subito, o se gli ultimi colpi le sono stati inferti sulla spiaggia antistante il condominio. Ad 'esecuzione' completata, gli assassini hanno coperto il corpo di sabbia: così, l'ha ritrovato un vicino di casa uscito a passeggiare insieme al cane. Determinanti, per arrivare a individuare il quartetto, sono state le testimonianze raccolte dagli investigatori nel night della ballerina, e quella del custode della palazzina di Lido Bello. Interrogati nella notte dal pm Stefania Ciccioli, i quattro avrebbero in parte ammesso le loro responsabilità.