Macerata, uccisa ballerina di night romena

foto LaPresse 13:37 - Il cadavere di una ballerina romena di 24 anni è stato trovato sulla spiaggia di Porto Potenza Picena, in provincia di Macerata. La giovane è stata aggredita mentre stava rientrando a casa: tracce di sangue sono state trovate sia nell'ascensore sia sul pianerottolo dell'abitazione. La vittima ha il cranio fracassato e il volto sfigurato. Sul caso indagano i carabinieri.

La vittima, Cristina Andrea Marian, conosciuta anche nel mondo della prostituzione, aveva un sacchetto di plastica sulla testa e sotto il volto completamente sfigurato. Segno che chi l'ha colpita, forse con una pietra o un oggetto contundente, l'ha fatto con estrema violenza.



La donna viveva in una palazzina a pochi metri dal litorale, ed era appena rientrata a casa dal lavoro, in un night della zona. A trovarla, con il cappottino ancora indosso, è stato un anziano, che stamani verso le 6:30 passeggiava con il cane lungo il litorale.



Ad una prima ispezione del corpo, condotta dal medico legale Antonio Tombolini, seguirà l'autopsia, disposta dal pm di Macerata Stefania Ciccioli, per stabilire la dinamica dell'aggressione e anche se la giovane sia stata violentata. Dall'esame del dottor Tombolini, tuttavia, lo stupro sembra da escludere.



Intanto, i carabinieri di Macerata e Civitanova Marche stanno sentendo i testimoni per ricostruire le ultime ore di vita della ballerina. Nessuna pista viene esclusa: il raptus omicida di un cliente, una vendetta legata al racket che ruota attorno alle entreneuse, un delitto passionale.