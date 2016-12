Estorce soldi a coetaneo: arrestato

13:22

- Aveva minacciato anche di morte un compagno di scuola di un istituto superiore ad Ancona, per estorcergli denaro. Per questo motivo un quindicenne di origine rom è stato arrestato per estorsione continuata e minacce gravi dalla Squadra mobile dopo un appuntamento in cui la vittima ha consegnato altri 300 euro di banconote segnate al suo estorsore, per un totale di 4.500 euro. Entrambi i ragazzi frequentano la stessa classe.