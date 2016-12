Ancona, tifoso cade dagli spalti al termine di una partita di basket: grave

23:04

- Un tifoso della Pallacanestro Cantù versa in gravi condizioni dopo essere caduto dalla gradinata del palazzetto dello sport dove aveva assistito con all'incontro di basket tra Fabi Montegranaro e Cantù, valido per la 14/a giornata di serie A. Il giovane è caduto da circa tre metri di altezza al termine del match, battendo la testa. Apparentemente privo di conoscenza, è stato soccorso e trasportato in ospedale ad Ancona.