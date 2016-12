Ancona, bimbo cade dal terrazzo

21:00

- Un bambino senegalese di 19 mesi è morto dopo essere caduto dal terrazzo della sua abitazione a Castelfidardo, in provincia di Ancona. Ancora da chiarire la dinamica dei fatti. Il piccolo sarebbe caduto nel vuoto dopo essersi sporto eccessivamente dalla finestra lontano dagli occhi dei genitori. Immediato l'intervento del 118, ma per il bimbo non c'era più niente da fare.