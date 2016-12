Allarme ad Ancona, tre morti per overdose in un'ora: si teme partita di droga tagliata male

foto Guardia di Finanza di Fiumicino 12:15 - Tre ragazzi sono andati in overdose da stupefacenti nell'arco di un'ora ad Ancona, probabilmente per una partita di droga tagliata male. Altri due sono stati soccorsi in tempo. Ora la polizia sta indagando per cercare di capire se il pusher che ha rifornito i ragazzi sia lo stesso ed evitare ulteriori vittime. - Tre ragazzi sono andati in overdose da stupefacenti nell'arco di un'ora ad Ancona, probabilmente per una partita di droga tagliata male. Altri due sono stati soccorsi in tempo. Ora la polizia sta indagando per cercare di capire se il pusher che ha rifornito i ragazzi sia lo stesso ed evitare ulteriori vittime.

Al casello autostradale di Ancona sud, il 118 e la Polstrada, hanno soccorso una giovane di Montegranaro (Fermo) che si era sentita male mentre si trovava in auto con due amici. Altri due ragazzi sono stati soccorsi in città, nel quartiere Archi.



Tutti sono stati accompagnati nel pronto soccorso dell'ospedale regionale. Le loro condizioni non destano preoccupazione.