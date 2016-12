Corona fa il "furbetto" per non pagare l'autostrada ma la telecamera lo incastra

foto Olycom 11:01 - Fabrizio Corona ha proprio un pessimo rapporto con le quattro ruote. Dopo le multe, la patente ritirata, le auto sequestrate, i litigi con vigili e carabinieri arriva anche la denuncia per truffa. Secondo il quotidiano "Il Giorno", Corona è indagato dalla procura di Macerata per avere più volte saltato il Telepass con la sua Bentley usando il classico trucco dell'accodamento. La denuncia è arrivata dalla società Autostrade. - Fabrizio Corona ha proprio un pessimo rapporto con le quattro ruote. Dopo le multe, la patente ritirata, le auto sequestrate, i litigi con vigili e carabinieri arriva anche la denuncia per truffa. Secondo il quotidiano "Il Giorno", Corona è indagato dalla procura di Macerata per avere più volte saltato il Telepass con la sua Bentley usando il classico trucco dell'accodamento. La denuncia è arrivata dalla società Autostrade.

Per almeno quattro volte l'ex re dei paparazzi si sarebbe "incollato" con la sua Bentley alle auto che regolarmente passavano pagando il pedaggio. Le telecamere di sicurezza hanno però ripreso le sue performance e sono finite nel fascicolo d'indagine aperto dai pm di Macerata. Almeno quattro i casi a Civitanova, Ascoli, Fermo e infine Roma.



"Ma che ci andavo a fare nelle Marche?"

Intervistato sul caso Corona nega ogni addebito: "Non mi risulta nessuna indagine e poi che ci sarei dovuto andare a fare nelle Marche?". La risposta è semplice quanto banale: a seguire le vicende della Sangiustese, squadra di Monte San Giusto che nel novembre del 2009 ha nominato Fabrizio Corona presidente onorario. Preso in contropiede il fidanzato di Belen ribatte: "Non ho nessuna auto intestata" e infine "no comment". Ma la targa fotografata dalla società Autostrade non lascia dubbi: quella macchina è sua.