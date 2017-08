Arquata del Tronto: Gentiloni inaugura un villaggio di casette post sisma, ma è polemica per i ritardi

Arquata del Tronto, il premier Gentiloni inaugura villaggio di casette Ansa 1 di 23 Ansa 2 di 23 Ansa 3 di 23 Ansa 4 di 23 Ansa 5 di 23 Ansa 6 di 23 Ansa 7 di 23 Ansa 8 di 23 Ansa 9 di 23 Ansa 10 di 23 Ansa 11 di 23 Ansa 12 di 23 Ansa 13 di 23 Ansa 14 di 23 Ansa 15 di 23 Ansa 16 di 23 Ansa 17 di 23 Ansa 18 di 23 Ansa 19 di 23 Ansa 20 di 23 Ansa 21 di 23 Ansa 22 di 23 Ansa 23 di 23 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Durante la visita al centro marchigiano colpito duramente dal terremoto, Gentiloni ha spiegato: "Il piano c'è, è' buono e non è stato fatto nulla che non sia all'interno del quadro normativo solido e positivo che ci siamo dati. Ovviamente sarei però un pazzo a fronte di un terremoto di così vasta portata e impatto a dire che non c'è altro da fare. Si può migliorare e se si può fare di più lo si deve fare".



"Ricostruzione? Compito enorme ma ce la faremo" - Gentiloni si è poi soffermato sul discusso tema della ricostruzione dei centri colpiti dal sisma: "Non posso escludere difficoltà, quando c'è un percorso di ricostruzione siamo di fronte ad un compito enorme. C'è un buon impianto, abbiamo le risorse necessarie e possiamo farcela".



"Mancate promesse? Pronti a parlare con il sindaco di Amatrice" - Il presidente del Consiglio ha risposto anche alla denuncia del sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, secondo il quale non si sta facendo abbastanza: "Mancate promesse? Siamo sempre stati aperti alle obiezioni e a valutare osservazioni, non abbiamo mai fatto nulla di diverso da quanto contenuto nella legge. Se si può fare di più noi siamo disposti a parlare con il sindaco Pirozzi. E' una persona per bene e va ascoltato come abbiamo sempre fatto. Ma l'impianto normativo c'è, è solido. Sta funzionando".



Toti: "Inefficienze e ritardi, cambiare in fretta" - Dubbi sull'operato del governo arrivano dal centrodestra e, in particolare, da Giovanni Toti. Il presidente della regione Liguria e consigliere politico di Silvio Berlusconi, ha scritto su Facebook: "È passato quasi un anno dalle prime scosse di terremoto che hanno devastato il centro Italia. A dodici mesi di distanza le macerie sono ancora lì, le casette per gli sfollati sono state consegnate col contagocce e ora tornano pure le tasse per chi ha perso la casa e il lavoro. Di fronte ad una simile inefficienza, come fa un cittadino ad avere fiducia nelle istituzioni e nella politica? Qualcuno pagherà il conto di questo disastro e di queste sofferenze? Bisogna cambiare... e in fretta".