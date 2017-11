Ancona, scontro fra due auto a Falconara Marittima: tre morti

Due uomini e una donna sono morti in un incidente stradale avvenuto nella notte lungo la Statale Adriatica a Falconara Marittima (Ancona). Le vittime - di 35, 34 e 21 anni - viaggiavano a bordo di due automobili che si sono scontrate all'altezza del km 266, per cause ancora da accertare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale e il 118, ma i soccorsi si sono rivelati inutili: i tre sono morti sul colpo.