Ancona, "pistola avuta da albanese"

"La pistola l'ho comprata da un albanese, in piazza Cavour ad Ancona. L'ho pagata 450 euro". Così Antonio Tagliata, reo confesso dell'omicidio della madre della fidanzata e del ferimento del padre, nell'interrogatorio dopo il fermo avrebbe raccontato di come si è procurato la pistola. Assieme all'arma, il giovane ha detto di aver comprato 86 proiettili. Ora, in cella, ha chiesto di stare solo benché il magistrato non avesse disposto l'isolamento.