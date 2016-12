Ancona, killer: non volevo uccidere

"Non volevo uccidere, volevo solo un chiarimento con i genitori della mia ragazza: ma il padre ha avuto un atteggiamento aggressivo, mi è venuto addosso, e io ho sparato. Non ricordo nient'altro". Così Antonio Tagliata, il 18enne che ha ucciso la madre della fidanzata e ferito gravemente il padre, si sarebbe difeso durante l'interrogatorio. "Tenevano segregata in casa la mia fidanzata, io ero andato lì solo per parlare", ha aggiunto.