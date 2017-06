Ancona, incendio sulle colline alle porte della città

Un incendio è divampato su una collina in zona Posatora ad Ancona, proprio a ridosso della città, da cui è ben visibile. Il rogo non sembra particolarmente esteso, ma continua ad alimentarsi. Al momento non è chiaro se ci siano abitazioni lambite dalle fiamme. Non vi sarebbero però persone coinvolte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, con vari mezzi, e la polizia.