Ancona, incendio in centro vacanze

Un incendio, scoppiato per cause ancora da precisare, sta interessando il centro vacanze di Marcelli di Numana, in provincia di Ancona. Le fiamme avrebbero aggredito alcuni bungalow: sul posto sono arrivate squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Ancona, ambulanze del 118 e i carabinieri di Osimo. Secondo quanto riferiscono i militari, nel'incendio nessuno sarebbe rimasto ferito.