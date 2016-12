Ancona, il carabiniere-eroe che salva dal suicidio

Porta nel cuore un dolore immenso, ma non si tira mai indietro se c'è da salvare una vita. Così, a distanza di poche settimane, ha distolto dall'intento suicida due persone. Il carabiniere-eroe si chiama Carlo Morresi, di Falconara (Ancona), che sette anni fa ha perso la figlia in un incidente stradale. E di lei parla agli aspiranti suicidi per convincerli a desistere.

E il 4 ottobre, sette anni dopo quel tragico schianto che gli ha portato via la sua gioia più grande, l'appuntato Morresi ha raggiunto e salvato una donna polacca che era salita sul cavalcavia pedonale della stazione di Falconara per farla finita.



Parlandole proprio di quella ragazza che non c'è più ha convinto e messo al sicuro la signora che fino a un attimo prima gridava: "Non ce la faccio più, nessuno mi capisce".



Con lo stesso coraggio il militare, qualche settimana prima, era intervenuto in una situazione simile, sventando anche quella volta il gesto estremo di un uomo disperato. E per tutti ora è l'angelo di Falconara.