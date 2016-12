Ancona, gdf smaschera falso cieco

Smascherato dalla Guardia di finanza di Ancona un falso non vedente, ex trafficante di stupefacenti: dal 2002 avrebbe percepito indebitamente la pensione di invalidità per un ammontare di 140mila euro. Si tratta di un 77enne, originario di Macerata e residente a Porto Sant'Elpidio (Fermo), già noto alle forze di polizia.