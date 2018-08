Ancona, due ragazzi scomparsi in mare: giocavano vicino agli scogli

10 Baia Delle Zagare – Vieste - Puglia

Due giovani di origine africana risultano dispersi in mare ad Ancona. Sono stati visti per l'ultima volta mentre giocavano in acqua davanti agli scogli della spiaggia libera di Torrette. La Guardia costiera, con l'aiuto dell'eliambulanza che sorvola la zona, ha iniziato le ricerche dei ragazzi. Coinvolti anche i bagnini del litorale, vigili del fuoco e carabinieri, oltre agli operatori di 118 e Croce Gialla.