Ancona, ciclista cade a terra e viene travolto da auto: muore 48enne

Un ciclista di 48 anni, originario di Pesaro, è caduto per cause in corso d'accertamento lungo la strada provinciale 17 mentre faceva una pedalata con amici ed è stato travolto da un'auto che sopraggiungeva. L'incidente è avvenuto a Corinaldo (Ancona). La vittima, padre di due ragazze, si chiamava Massimiliano Capanna. E' stato trasportato dall'eliambulanza in gravissime condizioni nell'ospedale regionale di Torrette, dove è morto poco dopo.