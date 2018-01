Ancona, bimbo di 5 anni trovato morto in casa: il padre portato in caserma

Un bimbo di 5 anni è stato trovato morto in casa a Cupramontana (Ancona). Secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato ucciso dal padre che è stato portato in caserma dai carabinieri. L'uomo, un 24enne macedone, è disoccupato ed è in cura per problemi psichiatrici. La madre, in stato di shock, è stata soccorsa dal 118. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Fabriano.