Ancona, bimbo 4 anni precipita dalla finestra della questura: ferito

Un bambino di 4 anni è caduto da una finestra della questura di Ancona dopo essersi allontanato dalla mamma ed è rimasto ferito dopo un volo di 4 metri. Il piccolo, marocchino, accompagnava la mamma, che stava ritirando il permesso di soggiorno. Dopo aver sbattuto la testa è stato soccorso e ricoverato in ospedale. La donna non si era accorta della scomparsa del bimbo mentre sbrigava le pratiche con l'altro figlio più piccolo in braccio.