Non era acido, come aveva denunciato la vittima al 118, ma acqua bollente quella che qualcuno avrebbe gettato addosso al 60enne di Castelfidardo aggredito nella sua abitazione per motivi ancora sconosciuti. L'uomo ha riportato ustioni meno gravi di quelle che in un primo momento sembrava avesse subito: la prognosi è di 15 giorni. Secondo i carabinieri si tratterebbe di una lite in ambito domestico, anche se l'uomo, che dice di non ricordare nulla di quanto accaduto, vive da solo.



La vicenda presenta lati oscuri e la vittima - un italiano con piccoli precedenti che però non giustificherebbero, secondo i carabinieri, l'aggressione - non sarebbe di alcuna utilità nel ricostruire l'accaduto perché sostiene di non ricordare bene. L'aggressione sarebbe avvenuta in cucina. Dopo essere stato colpito alla testa ed essere stato cosparso d'acqua bollente, il 60enne ha chiamato il 118. Sul suo telefonino non vi sarebbe traccia delle ultime chiamate, e anche sul luogo dell'aggressione non vi sarebbero elementi utili per le indagini.