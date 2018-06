Ancona: accoltella nuovo compagno ex moglie per strada, grave 37enne

Vede l'ex moglie per strada con il nuovo compagno e lo accoltella alla schiena. E' accaduto ad Ancona dove un 43enne di origine peruviana ha aggredito, con un coltello da cucina, un connazionale di 37 anni trasportato subito in ospedale per una ferita profonda. L'uomo non sarebbe comunque in pericolo di vita. L'aggressore è stato poi arrestato dagli agenti.