06:28 - Quattro persone, due anziani e due giovani, sono rimaste intossicate in un incendio divampato nella serata di mercoledì in un appartamento di una palazzina di due piani a Camerano (Ancona). Ancora non si conoscono le cause dell'incendio, che sarebbe scoppiato al primo piano per poi interessare il piano superiore. Le persone intossicate sono state soccorse dal 118 ma non sarebbero gravi.