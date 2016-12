Affonda peschereccio: un disperso

01:31 - Un peschereccio è affondato all'imboccatura del porto di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). Il capitano è disperso in mare, mentre è stato salvato e si trova ora ricoverato in ospedale l'altro marittimo che era a bordo dell'imbarcazione. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Il peschereccio avrebbe urtato la scogliera del molo sud e, dopo aver imbarcato acqua, è affondato. Le ricerche del disperso sono coordinate dalla Capitaneria di Porto.