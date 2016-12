Tre giovani aggrediti a coltellate

00:44 - Tre giovani sono rimasti feriti, uno in modo piuttosto grave, in un agguato avvenuto in un ristorante di Fossombrone ad opera di due minorenni, un naziskin 17enne e un albanese. Secondo i carabinieri, il simpatizzante di estrema destra avrebbe prima provocato e poi aggredito i tre giovani, tutti italiani. Uno è stato colpito al volto con una coltellata e ci sono voluti 40 punti di sutura. I due aggressori fermati dai carabinieri.