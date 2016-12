12:05 - Il corpo di un secondo pilota è stato trovato, in località Poggio Anzù, tra i resti di uno dei due Tornado esplosi martedì in volo sopra Ascoli Piceno. Il cadavere è stato localizzato sulla collina di fronte a quella in cui si trovavano i resti carbonizzati ritrovati poco fa: quest'ultimi, confermano fonti del'Aeronautica militare, appartengono a un uomo. Si cercano ancora gli altri due militari dispersi.