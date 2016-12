Stamina, medico: pronto a tutto

12:02 - "Sto bussando di porta in porta per chiedere ai medici dei Civili se sono disponibili e se vogliono obbedire all'ordinanza del Tribunale di Pesaro. Li sto formalmente invitando uno a uno". A dirlo è Marino Andolina, incaricato dal Tribunale di Pesaro di trovare camici bianchi per riprendere le infusioni su Federico Mezzina. "Se si rifiuteranno tutti - continua - chiamerò il 113 per registrare il crimine. Altrimenti diventerei colpevole".