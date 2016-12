Senigallia, 2.670 case danneggiate

19:38 - L'alluvione che ha colpito Senigallia ha devastato 2.670 abitazioni in cui abitavano 5.510 persone. Si tratta del primo dato ufficiale sul drammatico evento ed è stato fornito dal Comitato operativo comunale in una conferenza stampa tenutasi in municipio nella località marchigiana. Secondo le stime l'ondata di maltempo ha poi avuto pesanti conseguenze su 40 tra uffici e studi privati, 335 negozi e botteghe, 50 opifici e 56 alberghi o pensioni.