01:29 - Una ragazza di 19 anni è morta in un incidente stradale avvenuto a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). La giovane viaggiava in sella ad una moto, guidata da un amico, che per cause da accertare si è schiantata contro un'auto. La 19enne è stata sbalzata a terra ed è morta sul colpo, mentre il motociclista, gravemente ferito, è stato trasportato in ospedale. Sulle cause dell'incidente indagano i carabinieri.