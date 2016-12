Romeno "suicida", arrestata moglie

10:46 - Svolta nella vicenda del presunto suicidio dell'operaio romeno Dimitru Bordea, 33 anni, che il 2 marzo era stato ritrovato cadavere, con la gola squarciata, ad Agugliano, in provincia di Ancona. I carabinieri hanno fermato la moglie Maria Andrada Bordea, 26 anni, con l'accusa di omicidio. La donna aveva detto di aver portato via da casa i due figli perché il marito, ubriaco, aveva dato in escandescenze spaccando tutto e minacciando il suicidio.