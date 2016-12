Pesaro, violenta le figlie della moglie: patrigno condannato a 7 anni e mezzo

17:51 - Sette anni e mezzo di carcere: è la condanna inflitta dal gip di Pesaro, Lorena Mussoni, a un elettricista 41enne originario di Bari per violenza sessuale ai danni delle due figlie più piccole della moglie. Quando nel 2008 aveva iniziato ad abusare di loro, le bimbe avevano solo 9 e 11 anni. La maggiore è perfino rimasta incinta due volte e in entrambi i casi era stata portata in ospedale per abortire.

"Lo dico alla mamma, vi abbandono, finirete in mezzo alla strada": queste le minacce che l'uomo faceva alle piccole per non rivelare le violenze. La madre, che nel frattempo aveva avuto altri due figli da lui, non si sarebbe accorta di nulla fino a un anno fa, quando durante una vacanza in campeggio lo ha scoperto mentre aveva rapporti con una delle figlie in tenda.



Dopo la condanna del patrigno, ai due genitori è stata tolta la patria potestà e i cinque figli della coppia, come riferisce Il Mattino, sono stati affidati a una comunità.