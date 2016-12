00:31 - Due fratelli, un uomo di 82 anni e una donna di 74, sono morti in un incidente stradale avvenuto alle porte di Pesaro, lungo la strada provinciale Montelabbatese. Viaggiavano a bordo di una Clio che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con una Wolkswagen Up condotta da un 80enne. I due fratelli, residenti a Pesaro, sono morti sul colpo; il terzo anziano è rimasto ferito ma non gravemente.