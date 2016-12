Nonno muore alla guida, il nipotino prende il volante ed evita il peggio

12:22 - Bimbo-eroe a Castello di Fiuminata (Macerata) dove un nonno, Alberto Berrettini, ha perso il controllo della sua auto a causa di un malore. Il nipote, 10 anni, è riuscito infatti a evitare il peggio prendendo in mano il volante e guidando per 600 metri, schivando alcuni pedoni, fino allo schianto contro un camion. Alberto Berrettini, 70 anni, è morto per un infarto prima dell'impatto mentre il bimbo ha riportato solo ferite lievi.

A complicare l'impresa del piccolo, il fatto che il nonno, seppur privo di sensi, aveva il piede sul pedale dell'acceleratore della sua Fiat Punto. Solo grazie alla prontezza dei suoi riflessi e alla sua capacità di tenere dritto il volante, l'auto non è finita fuori strada.



Il bambino è stato portato in ospedale a Camerino per i controlli del caso mentre sul posto sono giunti, oltre al 118 e all'elisoccorso, i carabinieri.