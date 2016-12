22:02 - E' di otto feriti, tra cui una bambina di sette anni in condizioni serie, il bilancio di un maxi tamponamento fra otto auto avvenuto lungo il tratto marchigiano dell'A14, fra Civitanova Marche e Loreto. La piccola di sette anni è stata trasportata in eliambulanza nell'ospedale di Ancona, con un trauma toracico. Ricoverate ad Ancona anche una neonata e la madre, ma solo per lievi contusioni.