Marche, aggrappato a tetto:salvo

22:49 - Sono stati diversi gli interventi degli uomini del Soccorso alpino e speleologico nelle Marche, nelle località del Senigalliese colpite dall'alluvione del Misa, e in Vallesina, dove è esondato l'Esino. In uno dei soccorsi un giovane è stato tratto in salvo fuori da un supermercato dove era rimasto aggrappato a una pensilina per non essere trascinato via. Le squadre di tecnici rimarranno a disposizione fino al cessato allarme.