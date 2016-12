15:41 - "Non escludiamo che nella zona di Senigallia ci siano delle vittime. Stiamo verificando una voce che si è diffusa in queste ore". Lo ha detto il dirigente della Protezione civile delle Marche Roberto Oreficini, coordinatore degli interventi per l'alluvione che ha colpito la provincia di Ancona, dove è esondato il fiume Cesano. Sempre a Senigallia, alcune scolaresche attendono di essere evacuate.