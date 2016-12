00:11 - Forti raffiche di vento stanno provocando danni e disagi a Fabriano (Ancona) e nelle frazioni del circondario, dove si registrano anche alcuni black-out. Il vento ha abbattuto il grande albero di Natale allestito in piazza della Repubblica e i vigili del fuoco sono al lavoro per rimuovere alberi e rami pericolanti in varie zone della città.