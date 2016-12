Maltempo, crolla ponte nelle Marche

18:31 - Il ponte che collega Belmonte Piceno a Monsampietro Morico, in provincia di Fermo, lungo la strada comunale Castellazzo, è crollato a causa della piena del fiume Ete. In quel momento non passavano auto e non ci sono feriti. Un tratto della statale 16 è stato chiuso al traffico per l'acqua e il fango, mentre tra gli edifici allagati c'è anche il Museo diocesano di Montalto Marche. A Servigliano crollato il muro di cinta di una casa.