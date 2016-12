16:01 - Un uomo è morto nella sua casa di Senigallia, in provincia di Ancona, in seguito a un malore. L'ambulanza che avrebbe dovuto prestargli il primo soccorso è rimasta bloccata per il fango che ha invaso le strade della zona, colpita da un'alluvione. Quando sul posto è giunta l'eliambulanza era troppo tardi. Il medico, calatosi con un verricello, non ha potuto fare altro che constatare il decesso.