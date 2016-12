7 luglio 2014 Macerata, deltaplano si schianta durante la festa di nozze: un morto A bordo due cugini che volevano fare una sorpresa agli sposi con un getto di confetti e petali di rosa, ma il velivolo ha perso quota ed è finito sopra una pianta Tweet google 0 Invia ad un amico

12:18 - Un deltaplano è precipitato a S.Vittore di Cingoli (Macerata) vicino al ristorante La Selva dove era in corso un matrimonio. Una delle due persone a bordo, Maurizio Ferranti, 56 anni, di Jesi (Ancona) è morto, mentre l'altro A.F., 21 anni, è rimasto illeso. I due, che sono cugini, volevano fare una sorpresa agli sposi con un getto di confetti e petali di rosa, ma il velivolo ha perso quota ed è finito sopra una pianta.

Secondo quanto riporta il quotidiano "Il Messaggero", il deltaplano è rimasto penzoloni a circa dieci metri di altezza in una zona molto impervia e difficile da raggiungere. Il 21enne è sempre rimasto vigile riuscendo a guidare i soccorsi fino al luogo dell'incidente. Quando vigili del fuoco e medici hanno raggiunto i due, per Ferranti, rimasto schiacciato contro l'albero in cui si era impigliato il deltaplano, non c'era più niente da fare.