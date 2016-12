11:07 - Lei si rifiuta di avere un rapporto sessuale con il marito, lui la picchia al punto da mandarla al pronto soccorso. L'uomo, 40enne senegalese,è stato arrestato da agenti della Volante della Questura di Pescara per maltrattamenti in famiglia. La vittima è stata medicata per ecchimosi ed escoriazioni. Ad avvertire le forze dell'ordine alcuni vicini di casa della coppia, allarmati dalle urla della donna.