I sogni di Lucia Annibali dopo l'acido: un figlio, un compagno, il volontariato

Svela il suo sogno Lucia Annibali, avere una storia d'amore e un figlio. L'avvocatessa di Pesaro, ora non è più solo una bellissima donna ma anche una magnifica persona che, spiega in un'intervista, ha deciso di raccontare in un libro come sia riuscita dal 16 aprile del 2013, quando due balordi mandati dal suo ex le gettarono dell'acido sul volto, a trasformare il dolore in potenza e a diventare il simbolo della lotta alla violenza contro le donne.



Lucia cavaliere della Repubblica, Lucia insieme alle alte cariche dello Stato, Lucia e il percorso doloroso degli interventi chirurgici ancora lastricato da altre operazioni. Ma quell'acido più che corroderle la pelle sembra averne messo a nudo un'anima d'acciaio e ora l'avvocatessa urbinate confessa di sognare un futuro un amore, una famiglia e magari anche adottare un bambino.



E per non dilapidare niente del suo animo ora vorrebbe fare la volontaria nel centro grandi ustionati di parma, il posto dove ha potuto scoprire suo malgrado la potenza del suo cuore.