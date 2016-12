Franceschini:salvare colle Leopardi

17:04 - "Il colle dell'Infinito di Leopardi è patrimonio della letteratura e della cultura italiana e va preservato". Lo dice il ministro dei Beni culturali, Dario Franceschini, annunciando di aver dato disposizione per "ribadire il parere negativo sui progetti sull'area". Il Consiglio di Stato aveva respinto l'appello della Soprintendenza contro una sentenza del Tar che permetterebbe la ristrutturazione di due edifici per trasformarli in country house.