Fermo, trovati morti due 40enni

19:32 - I corpi di due 40enni sono stati trovati ad Amandola, in provincia di Fermo. Renzo Eclitti e Graziano Ortolani erano amici e vivevano in diversi appartamenti in una palazzina di edilizia popolare. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire quanto accaduto. Sui cadaveri non sono stati rilevati segni evidenti di violenza. A lanciare l'allarme la madre di una delle due vittime, recatasi a casa del figlio per portargli il pranzo.