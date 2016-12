Fermo, 94enne trovata morta in casa: fermata la badante ucraina

17:29 - Una donna di 94 anni, Giovanna Calcinaro, è stata trovata morta nella notte nella sua abitazione di Monte Urano, in provincia di Fermo. La donna aveva una vistosa ferita da corpo contundente alla tempia. I carabinieri hanno fermato la badante dell'anziana, un'ucraina di 54 anni, con l'accusa di omicidio.

In un primo momento la 54enne, Tetiana Pivnik, era stata accusata di omissione di soccorso: la donna aveva sostenuto che l'anziana fosse morta in seguito a un gesto autolesionistico. Il pm, Raffaele Iannella, ha trasformato l'ipotesi di reato in omicidio non potendo escludere al momento "alcuna ipotesi". L'autopsia è stata disposta per giovedì.



La badante avrebbe cercato aiuto solo due ore dopo il decesso - A chiamare il 118 è stata una vicina di casa della vittima, cui la badante aveva chiesto aiuto. Stando ai primi accertamenti del medico legale però, la Pivnjk avrebbe suonato alla porta della vicina un paio d'ore dopo il decesso dell'anziana, che sarebbe morta attorno alle 21.30 di mercoledì.