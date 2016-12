10:53 - Il corpo forestale dello Stato ha sequestrato in provincia di Fermo 8 cuccioli di cane che vivevano rinchiusi in una stanza sporca in attesa di essere venduti su Internet come "cani di razza" pur essendo meticci. La responsabile è stata denunciata per maltrattamento e truffa. In provincia di Ascoli Piceno, invece, sono stati sequestrati 19 gatti costretti a vivere al buio in un appartamento pieno di immondizia ed escrementi.