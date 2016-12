Ebola, un caso sospetto nelle Marche: si tratta di una donna nigeriana

20:01 - C'è un sospetto caso Ebola nelle Marche. Lo ha confermato l'assessore alla Salute Almerino Mezzolani, spiegando che la Regione sta acquisendo tutte le informazioni e che attiverà le procedure del caso. La persona che presenta i sintomi è una 42enne nigeriana, residente nelle Marche, rientrata sei giorni fa da un viaggio nel suo Paese di origine. Al ritorno in Italia accusava febbre superiore a 38 gradi, dolori muscolari, nausea e vomito.

La paziente, che risiede regolarmente a Civitanova Marche, è stata trasferita dal Pronto soccorso di Civitanova alla Divisione Malattie Infettive emergenti e degli immunodepressi dell'Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti di Ancona.



I sintomi sono simili a quelli della febbre emorragica, ma la diagnosi non è stata ancora confermata. Il caso ha le caratteristiche per l'attivazione del protocollo di allerta per la verifica di casi sospetti che la Regione Marche ha emanato recentemente a seguito delle direttive nazionali.



"La donna - rende noto il ministero della Salute - è in apparenti buone condizioni". "Sono state attivate - si aggiunge - tutte le procedure previste dalle circolari emanate da questo Ministero, in linea con le indicazioni internazionali e recepite a livello regionale, tra le quali l'invio di campioni biologici all'Inmi Spallanzani di Roma per le prescritte analisi di laboratorio".