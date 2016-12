19:25 - "Non c'è niente che possa ripagarmi, ma l'importante è che io viva bene la mia nuova esistenza". Così Lucia Annibali, la donna sfigurata per ordine del suo ex, subito dopo la lettura della sentenza che ha condannato Luca Varani a 20 di reclusione. "Dentro di me - ha aggiunto - non ho coltivato la rabbia. L'ustione mi ha insegnato ad essere ottimista".