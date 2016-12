Civitanova Marche, peruviano aggredisce e picchia autista bus

22:13 - Ha preso a sassi un bus, poi ha picchiato l'autista e aggredito i carabinieri intervenuti per fermarlo. Protagonista un peruviano di Civitanova Marche, in provincia di Macerata. Il giovane, ubriaco, voleva fermare il pullman in mezzo alla strada. Deve rispondere di danni al mezzo, di interruzione di pubblico servizio, di lesioni personali e di resistenza a pubblico ufficiale. Il conducente, ricoverato con diverse lesioni, ne avrà per 20 giorni.

La furia del peruviano si è scatenata quando l'autista è sceso per calmarlo. L'uomo quindi scappa ma è fermato dai carabinieri che, a loro volta, vengono aggrediti. Il sudamericano arrestato e ricoverato in ospedale nel reparto psichiatrico.