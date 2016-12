16:23 - Una grossa frana è caduta lungo la Statale Salaria, all'altezza di Trisungo (Ascoli Piceno), ostruendo completamente la strada. Al momento non risultano coinvolte persone e mezzi. Interrotto il transito in entrambi i sensi di marcia. Sul posto vigili del fuoco e polizia stradale di Ascoli. La circolazione delle auto è deviata sulle strade provinciali 89 e 78 con segnalazioni in loco.