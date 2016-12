10:01 - Una donna di 85 anni, Viola Vitangeli, è morta carbonizzata in un incendio provocato quasi certamente dal malfunzionamento della termocoperta. Il fatto è accaduto martedì sera, poco dopo le 21, a Massignano (Ascoli Piceno). Il marito dell'anziana, anche lui 85enne, e due soccorritori, sono rimasti intossicati dal fumo e portati in ospedale. L'appartamento in cui si è sviluppato l'incendio è stato dichiarato inagibile.